Gagliano in gol contro la Juventus. 1-0 Cagliari dopo 8 minuti

Bastano otto minuti a Luca Gagliano, ventenne di belle speranze del Cagliari, a bucare Gianluigi Buffon. Azione da flipper da una parte all'altra per gli isolani, il pallone vagante è preda del centravanti che, sul dischetto del rigore, spedisce in rete. Uno a zero contro la Juventus e bella favola per l'attaccante della Primavera.