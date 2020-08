Galeone: "Dea, 98 gol e solo 2 volte in bianco. Conta questo, non le pugnette del possesso"

Tra i tanti temi toccati da Giovanni Galeone in un'intervista al Tirreno c'è anche un commento sull'Atalanta di Gian Piero Gasperini, suo giocatore al Pescara: "La squadra bergamasca ha segnato 98 gol e solo in due gare su trentotto è andata in bianco. Questi sono i numeri che contano, che pesano nel calcio. Non le pugnette del possesso palla: Gasp tatticamente è il più bravo che ho avuto, alla pari con Allegri".