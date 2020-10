Gasperini: "Ero scettico sul recupero di Ilicic, ora sono fiducioso. Si allena con la squadra"

Dopo lo splendido successo ottenuto sul campo della Lazio, Gian Piero Gasperini ha riservato un pensiero anche per Josip Ilicic, parlando del recupero dello sloveno dopo i problemi personali delle scorse settimane: "Devo ammettere che sono stato sempre stato scettico nelle scorse settimane, in particolare per il recupero dell'atleta. Non sembrava che potesse tornare al livello di prima, oggi sono più fiducioso dopo aver visto l'evoluzione nelle ultime due settimane. Da domenica si sta allenando con la squadra e c'è fiducia; se recuperiamo lui, siamo più forti. E aspettiamo anche Miranchuk, che è stato il fiore all'occhiello della campagna acquisti", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

