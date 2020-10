Gattuso: "Cambierò 3-4 giocatori in Europa League, non 8. Ci ho già sbattuto i denti al Milan..."

"L'Europa League è un obiettivo, siamo contenti di giocare questa competizione. Sappiamo i sacrifici che abbiamo fatto nella passata stagione, giocare in Europa è importante per tutti. Dobbiamo fare bene e impegnarci per passare il turno". Parole e pensieri di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Az Alkmaar. "Sicuramente ci saranno 3-4 giocatori che scenderanno in campo tra quelli che non hanno giocato contro l'Atalanta. Ci ho già sbattuto i denti, ho provato a cambiare 8 giocatori quando ero al Milan ma così si mette in difficoltà anche chi gioca. Non cambierà 9-10 giocatori, in Europa League non faremo tanto turnover".

