Gattuso e il rapporto con Napoli: "Sembra Brasile. Sono terrone dentro, sono a mio agio qui"

A Sky Sport, Gennaro Gattuso ha parlato anche del suo rapporto con la città di Napoli. "E' una città particolare. Mi sembra di vivere in Brasile, sembra Rio de Janeiro. Qui c'è sempre odore di mangiare, temperatura incredibile, non sembra di stare in Italia ma in Brasile. La gente si somiglia: sono tanti anni che sto al Nord ma sono terrone dentro, mi sento a mio agio qui".