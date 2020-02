vedi letture

Gattuso: "Ho vinto contro Juventus e Inter? Sì ma ho perso contro Parma e Lecce"

"Ho vinto contro Juventus, Lazio e Inter? Sì, ma ho perso con Parma, Fiorentina e Lecce". Una stagione altalenante, fotografata in una frase della conferenza stampa post Inter-Napoli da Gennaro Gattuso. "Ci sbatto dentro contro certi argomenti e pensieri. Il Lecce ci ha dato una mazzata incredibile in una gara che per noi valeva la finale di Champions League. Ecco perché è difficile commentare questa squadra. Scrolliamoci il veleno di dosso. In fase di non possesso non interessa cosa si fa, voglio miglioramenti con il pallone. Non era facile qui a San Siro impostare una gara in questo modo. Voglio che i miei abbiano il coraggio di rischiare"