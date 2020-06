Gattuso: "Il calcio mi ha dato tanto e per questo non mollo una virgola. Siamo fortunati"

"A me la vita e soprattutto il calcio mi ha dato di più di quello che ho dato io, mi ha fatto diventare quello che sono diventato. Mi ha fatto cristiano, mi ha fatto uomo. Nella vita non accetti alcune cose, ma il calcio mi ha dato tanto e per questo lo faccio con grande passione. So di non poter mollare di una virgola". Parole e pensieri di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che ai microfoni della 'Rai' ha così conquistato la vittoria della Coppa Italia.

Hai parlato di appartenenza quando sei arrivato a Napoli. Ti senti questa maglia cucita addosso?

"Chi ha questo lavoro deve avere rispetto perché siamo fortunati. Io voglio vedere gente che ci mette passione, voglio senso di appartenenza e rispetto. E dopo non è un caso perché io credo nel dio del calcio".

Adesso l'obiettivo è qualificarsi alla prossima Champions.

Abbiamo il dovere di fare queste ultime 12 partite con rispetto. Ora non possiamo pensare di poter mollare, abbiamo il dovere di provarci. Abbiamo tanti punti di distacco, ma ce la giochiamo, sicuramente con meno pesantezza a livello mentale ma ci proviamo".