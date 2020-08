Gattuso: "Oggi Insigne al 100%. Se lo sarà anche domani indosserà la fascia e giocherà"

vedi letture

Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Barcellona in Champions League: "Oggi ho parlato con i giocatori e ho detto loro che abbiamo una grande occasione. Affronteremo però una squadra molto molto forte. Dobbiamo scalare l'Everest. Il Barcellona ha grandissimi campioni, non dobbiamo pensare a fare la storia ma solo a fare una grande partita. Domani c'è bisogno di fare fatica".

Giocherà Insigne?

"Non scenderà in campo se non sarà al 100%. Oggi lo era e se lo confermerà domani metterà scarpette e fascia e scenderà in campo".

Cosa chiederà ai suoi giocatori?

"Dobbiamo fare la nostra partita, senza fare i fenomeni. Dobbiamo giocare sulla nostra forza, il Barcellona è una squadra che fa tanto possesso palla. Dobbiamo fargli fare qualcosa che a loro non piace. Dovremo giocare bene tatticamente come all'andata".