Gattuso: "Paquetà può essere un grande, ma non diamogli troppo peso"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sfida alla Sampdoria in Coppa Italia per il Milan di Gennaro Gattuso, con tanta curiosità attorno a Lucas Paquetá. Il tecnico rossonero ne ha parlato a RaiSport: "Squadra molto forte, sta facendo grandissimi risultati. Non andremo in vacanza, sarà una partita difficile per noi e lo sarà anche per noi. Ci siamo preparati bene".

Paquetà?

"È un profilo interessante, può diventare un grande giocatore e per l'età che ha lo è già. Ci può dare una grande mano, non gli diamo troppo peso sulle spalle. È giovane e viene da un campionato diverso, ma ha tutte le carte in regola per imporsi".

Se ci fosse un'iniziativa a favore delle donne, magari un fiocco rosa da mettere sulla divisa?

"Non solo un fiocco rosa, metterei una giacca piena di fiocchi rosa o di rose rosse. Penso che la parità sia qualcosa di corretto, che nel mondo d'oggi non può mancare. Farei qualsiasi cosa".