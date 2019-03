Gattuso sul caso Icardi: "Tutti devono avere rispetto dello spogliatoio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

All'allenatore del Milan Gennaro Gattuso è stato chiesto di commentare il caso Icardi alla vigilia del derby di Milano. E il tecnico rossonero non s'è risparmiato, pur evitando riferimenti diretti: "Da parte mia è difficile commentare il caso Icardi. Però posso dire che anche il giocatore più forte al mondo deve avere rispetto degli altri calciatori. Parlo del mio spogliatoio. Quando vedo che un giocatore manca di rispetto posso diventare la persona più cattiva al mondo. A me piace quando le cose si dicono in faccia. Meglio dirsi le cose in maniera schietta, non parlarsi per uno-due giorni, e poi mettere il rancore da parte".