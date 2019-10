© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenamento di oggi, in casa Genoa, è stato annullato, stando a Sky, sintomo di come la posizione di Aurelio Andreazzoli sia ancora in bilico. Preziosi incontrerà il tecnico massese in giornata, rivela gazzetta.it, in un confronto che sarà decisivo per il futuro dell’allenatore, il quale ha raccolto solo un punto nelle ultime cinque partite: tutto rimandato a domani, quando il destino della panchina dovrebbe essere più chiaro.