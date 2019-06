Genoa, Amione sulle orme di Romero: incontro in corso col suo agente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Amione sulle orme di Cristian Romero. Come riporta Sky Sport, il presidente del Genoa Enrico Preziosi proprio in questi minuti starebbe incontrando infatti l'agente del difensore classe 2002 del Belgrano, Ciro Palermo. Anche Romero la scorsa estate era arrivato in rossoblù dal club di Córdoba.