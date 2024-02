Ufficiale Hellas Verona, ceduto Amione al Santos Laguna. Il comunicato ufficiale

vedi letture

Bruno Amione lascia l'Hellas Verona e si trasferisce al Santos Laguna. Ad annunciarlo è stato lo stesso club scaligero con il seguente comunicato: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Club Santos Laguna - a titolo definitivo - il diritto alle prestazioni sportive del difensore argentino Bruno Amione. Hellas Verona FC saluta e ringrazia Bruno, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".

Bruno #Amione a titolo definitivo al Club Santos Laguna#HVFC https://t.co/OprVhBZB6R — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 1, 2024

No all'Elche.

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi sia l'Elche che il Cadice avevano chiesto il giocatori in prestito con obbligo di riscatto, con i primi che avevano anche pareggiato l'offerta del Santos Laguna, ma lo stesso Amione ha rifiutato il trasferimento, forte dell’accordo con i messicani. Il giocatore in questa stagione ha collezionato finora appena 681 minuti di gioco in 12 presenze con la maglia dell'Hellas e anche per questo motivo a optato per l'addio.