Genoa, Davide Nicola un girone dopo l'esordio: "Buoni i 25 punti ma l'impresa è la salvezza"

vedi letture

"Aver vinto contro la Sampdoria ci ha gratificato, soprattutto perché sappiamo di aver gratificato la nostra gente. Abbiamo reso felici le persone che lottano con noi. Contro l'Inter non bisogna fare molto giri di parole, è opportuno che arrivi una squadra così perché ti permettere di tenere alto il livello d'attenzione. So che l'Inter è una squadra incredibile, tosta, organizzata. Ma in queste tre partite noi dobbiamo raccogliere il massimo. Voglio una squadra che riesca ad andare oltre le difficoltà". Parole e pensieri di Davide Nicola, allenatore del Genoa che ha parlato al sito ufficiale del club alla vigilia della sfida contro l'Inter e due giorni dopo il successo nel derby contro la Sampdoria.

Vincere un derby dopo quattro anni che carica in più può dare?

"Noi siamo contenti che la nostra gente abbia esultato, è giusto che sia così. Ma parleremo di queste emozioni dopo aver centrato la nostra impresa. Quella di domani sarà la mia 19esima partita alla guida di questa squadra, è un girone e la squadra ha raccolto dei punti importanti. Tutti hanno messo sul piatto le loro qualità e chiedo a tutti di fare un ultimo sforzo".

Quanto influiscono i risultati delle rivali sulla lotta salvezza?

"Non so quanto, so che noi ci concentriamo su noi stessi. In queste tre partite dobbiamo fare quanti più punti è possibile, sicuramente avere un competitor ti aiuta a tenere alta l'attenzione".

Con questa gara saranno 19 gare sulla panchina del Genoa e ha totalizzato 25 punti. Questa sfida sta andando come se l'aspettava?

"Venticinque punti non sono pochi ma a me interessa centrare l'impresa sportiva, al di là dei punti. Mancano tre partite, cerchiamo di raggiungere quello che vogliamo".