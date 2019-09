© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Favilli, attaccante del Genoa, ha parlato al sito ufficiale del club rossoblù. Queste le sue parole: "Il passato l’ho lasciato alle spalle. Mi ha aiutato la forza di ripartire e il fatto di aver svolto la preparazione. Ora guardo a nuovi obiettivi e nuove sfide. I gol in amichevole hanno dato piacevoli sensazioni. Davanti arrivano parecchi palloni con questo gioco e, per un attaccante centrale, è un bel vedere. Voglio ripagare la fiducia. A incominciare dal presidente Preziosi che mi ha sempre sostenuto trasmettendo energie positive. Se sono rimasto devo dire grazie a lui. Da passionale non vedo l’ora di fare gol sotto la Nord. Contro l’Atalanta sarà durissima”.