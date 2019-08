Genoa, il titolare fatto in casa: Ghiglione conquista Andreazzoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esterno che non ti aspetti. O meglio, che si aspettava e che voleva Andreazzoli. Paolo Ghiglione è ritornato in punta di piedi al Genoa dopo i prestiti delle ultime tre stagioni fino a conquistarsi piano piano un posto dal primo minuto sulla corsia destra nel 3-5-2, o 3-4-1-2, rossoblu. Vogherese di nascita, è cresciuto sotto le ali Grifone. Adesso il passaggio in prima squadra dove abbraccia diversi giocatori cresciuti all’ombra della Lanterna come il capitano Mimmo Criscito e Stefano Sturaro, protagonisti di una carriera non indifferente e ora colonne dello spogliatoio.

Dalla Pro Vercelli al Frosinone - Prima del suo ritorno a Genova, Ghiglione si è fatto le ossa con i canonici prestiti nelle serie minori. Dopo le otto presenze fra campionato e Coppa Italia, 383 minuti complessivi, in Serie B con la maglia della SPAL, il difensore è passato alla Pro Vercelli. Sempre in cadetteria il ragazzo ha disputato 2477 minuti, 30 presenze, condite con un gol e sei assist. Nella passata stagione il passaggio in A col Frosinone ma sono state solo 10 presenze fra campionato e trofeo nazionale per un totale di 604 minuti.

L'esordio in Coppa Italia - La fiducia di Aurelio Andreazzoli non è mai mancata. Già dal ritiro di Neustift, Ghiglione si è inserito benissimo negli schemi dell’allenatore toscano fino all'esordio in Coppa Italia contro l'Imolese nella notte di Chiavari. L'esterno è stato fra i migliori in campo siglando il gol del 3-0 con una conclusione chirurgia. La conferma per la prima in campionato è stata una semplice conseguenza e anche in un palcoscenico come l'Olimpico il ragazzo ha risposto presente anche in questa occasione servendo a Kouamé la palla del 3-3. Esordio migliore non poteva immaginare Paolo Ghiglione. Per la gioia del suo mister.