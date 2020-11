Genoa, la sosta per tirare il fiato: in tre settimane disputate sei partite

E alla fine arriva la sosta di campionato. Il Genoa può dunque tirare il fiato dopo una serie di sei partite, cinque più il match di Coppa Italia contro il Catanzaro, in tre settimane. Un grande dispendio di energia per la squadra rossoblu tenendo conto che, proprio poco dopo la prima pausa per le Nazionali, ci furono tanti contagiati dal Covid e quindi il rientro graduale di volta in volta di chi si era negativizzato per recuperare. La squadra di Rolando Maran ha combattuto con onore nelle prime gare arrivando forse con il fiato corto negli ultimi due incontri ravvicinati contro Torino e contro Roma. Anche se contro i giallorossi erano riuniti a riacciuffarla con Marko Pjaca.

15 gol incassati - Il tecnico rossoblu dovrà lavorare per rimettere tutti in una condizione ottimale in vista della ripresa del campionato, ponendo l’accento sia sui troppi gol incassati sia sui pochi realizzati. Nelle ultime tre gare, derby, Toro e Roma, sono infatti sei le reti subite e solo due quelle realizzate mentre il conto totale recita sette gol segnati e 15 subiti. Una situazione che non è per niente irrimediabile ma che solo con il lavoro costante, quello che ci sarà sicuramente fra le mura di Villa Rostan, può essere invertita. Del resto, siamo soltanto ad inizio stagione e la situazione è ampiamente recuperabile.

L'Udinese alla ripresa - Il calendario alla ripresa della stagione metterà di fronte al Grifone l'Udinese, in quello che può essere un primo esame contro una formazione che ha un punto in meno in classifica e occupa la penultima piazza. Una partita delicata, da non sbagliare per poter ritrovare un sorriso che in campionato manca dalla prima giornata quando fu battuto a Marassi il Crotone per 4-1. Una settimana più tardi ci sarà il Parma al "Ferraris" ma prima, il 25 novembre, un altro derby questa volta di Coppa Italia ad eliminazione diretta. Ma questa è un'altra storia. Ancora lontana per pensarci.