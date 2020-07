Genoa, lavori in corso per il riscatto di Goldaniga dal Sassuolo. Ma serve lo sconto

vedi letture

Ultime sul Genoa da Sky Sport. Lavori in corso per riscattare Goldaniga (in gol nell’1-2 in casa contro il Napoli) dal Sassuolo. I rossoblu vorrebbero chiudere a 3,5 milioni di euro, ottenendo così uno sconto sui 4 milioni precedentemente fissati dagli emiliani per acquistare il difensore a titolo definitivo.