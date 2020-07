Genoa, Nicola: "Ci girano le scatole per il gol subito, avremmo meritato il pareggio"

Intervenuto in conferenza dopo la sconfitta interna contro il Napoli, il tecnico del Genoa Davide Nicola ha analizzato: "Della prestazione sono ampiamente soddisfatto. Certo, girano le scatole per come abbiamo preso il gol perché i ragazzi meritavano il pareggio contro la squadra più in forma e con qualità assolute. Dopo un periodo di ambientamento, abbiamo fatto una prova da Genoa. Soprattutto nel secondo tempo tenendo un baricentro alto, sviluppando gioco. Siamo straconvinti di poter far bene, di raggiungere l'obiettivo. Dico sempre ai ragazzi che 1 punto avanti o 2 punti indietro conta poco. Adesso abbiamo delle partite dove ci giochiamo l'obiettivo e con prove come stasera... mi sono divertito, inizio a vedere il calcio che voglio proporre".