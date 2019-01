© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Venti punti in classifica, sei lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto che significa retrocessione. Il Genoa dopo la sconfitta col Milan si lecca le ferite con la consapevolezza che la salvezza resta alla portata della squadra di Cesare Prandelli, ma in casa ligure bisognerà fare i conti con un problema importante e da risolvere al più presto. Krzysztof Piatek è destinato al Milan e il polacco porterà con sè l'ottimo bottino finora realizzato: tredici gol in diciannove apparizioni, oltre il 50% delle marcature siglate dal grifone. I rossoblu sono infatti andati a segno 25 volte, alle spalle di Piatek ci sono Christian Kouamé con tre reti e Goran Pandev con due. Troppo poco per andare avanti da soli, senza il fiuto del gol del Pistolero. Allora il dubbio sorge spontaneo: chi sarà a fare i gol dopo la cessione del giovane attaccante? Ora il club di Preziosi, con l'ausilio di Prandelli, dovranno percorrere altre vie. Senza però mettere da parte la potenziale esplosione di Kouamé e Favilli, talenti in rampa di lancio che devono però migliorare il proprio fiuto del gol.