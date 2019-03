© foto di www.imagephotoagency.it

Un attaccante turco per il Genoa: secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, il club rossoblù sarebbe vicino a chiudere per Sinan Gümüs, classe '94 che non rinnoverà il proprio contratto con il Galatasaray. Ne ha approfittato il club rossoblù, che sarebbe pronto a definire l'accordo: si tratta di un esterno offensivo, mancino di piede ma che preferisce partire da destra per accentrarsi. Per lui 4 gol e 3 assist in 24 presenze stagionali con la maglia del club di Istanbul.