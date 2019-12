© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Goran Pandev, in gol nella sfida tra Lecce e Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo: "Ho segnato, ma prima me ne sono mangiato uno facile, meno male che l'abbiamo sbloccata e abbiamo fatto anche il secondo. Dobbiamo continuare così, quello che vuole il mister è pressare alto, non è ancora finita. Il mio gol più bello? Altri non me ne ricordo, è sicuramente uno dei più belli, spero che possa portare i tre punti".