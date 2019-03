Genoa, Perinetti: "Napoli primo a chiedere Piatek. Kouamé? Non hanno chiuso"

© foto di Chiara Biondini

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, a MC Sport Live Show ha parlato così: "Viareggio Cup? I nostri ragazzi hanno fatto un buon torneo e ora ci giochiamo la finale. L'aspetto più importante è sempre quello della crescita dei nostri giovani, però giocare queste partite dà valore. Per noi il settore giovanile è importantissimo e il Genoa ha sempre curato questi aspetti con giocatori rossoblu che spesso sono arrivati alla ribalta nazionale".

Al Genoa, ha detto Prandelli, si può fare qualcosa di importante. E' così?

"Abbiamo avuto spesso contestazioni e il nostro presidente non può frequentare la tribuna di Marassi ed è un peccato perché sta lavorando tanto. La cessione di Piatek è stata imprevista nei tempi perché speravamo di tenerlo fino a giugno ma i soldi sono stati subito reinvestiti. La società riesce a scovare giocatori giovani e bravi. Per noi è impossibile evitare le cessioni ma giocatori come Criscito o Sturaro hanno deciso di fare la strada inversa e tornare al Genoa".

Kouamé-Napoli, che cosa è successo a gennaio?

"Il Napoli ha portato avanti un interessamento arrivando vicino alla conclusione poi ha lasciato le cose così pensando forse di fare altro. Il discorso era cominciato ma non è mai finito. Il Napoli è stato il primo club a chiedere Piatek. Noi ci teniamo Koaumé che sta giocando bene e lo ha dimostrato anche contro la Juventus".

Romero-Juventus come andrà a finire?

"I bianconeri sono stati i primi a vederlo all'opera e hanno notato la sua personalità. La Juventus si è mossa subito per il ragazzo e se mi chiedete dove andrà Romero dico probabilmente alla Juventus ma non so quando. Credo che l'anno prossimo vedremo ancora Romero nel Genoa perché un altro campionato qua non può che fargli bene, ma nel calcio mai dire mai".

Sanabria ha sostituito Piatek, che ci può dire di lui?

"E' un classe '96 ed è un talento. Dopo la gara con il Betis è venuto subito da noi segnando immediatamente alla prima occasione. Contro la Juventus Prandelli lo ha voluto aiutare avvicinandogli Kouamé. Sanabria è un giocatore di qualità, può crescere ancora molto e magari gli si deve ancora trovare la collocazione giusta".

Anche il Genoa era interessato a Zurkowski che poi è andato alla Fiorentina. Che pensi di lui?

"Lo abbiamo seguito per circa un anno ma era attenzionato da tante squadre. E' stato bravo Pantaleo ad arrivare prima e a prendere il giocatore. Ha ottimi inserimenti e ha qualità importanti".