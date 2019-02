Genoa, Prandelli: "Ci abbiamo creduto. Avanti così per società e tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria per 2-1 conquistata contro la Lazio, il tecnico del Genoa Cesare Prandelli ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "L'adrenalina è unica, quando vinci in un secondo cancella tutto ciò che hai passato, anche durante la partita, i ragazzi nella seconda parte hanno creduto di poter ribaltare il risultato, grazie ad un pubblico straordinario, stiamo dando continuità, speriamo di continuare perché la società, il pubblico e i ragazzi lo meritano. Nel secondo tempo la squadra non stava giocando male, forse eravamo troppo lunghi nel ripartire, quindi ho pensato di mettere Pandev tra le linee e Bessa più avanti, Pandev è un giocatore esperto, non che i giocatori sostituiti stessero facendo male ma era l'esigenza della gara a chiedermi questo".