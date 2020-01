© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prima del Genoa di Davide Nicola contro un Sassuolo a caccia di continuità nel nuovo anno: è questo il copione della sfida in programma alle 18:00 a Marassi e valida per il 18° turno di Serie A. 3-5-2 in stile Thiago Motta per il Grifone, col tandem d'attacco Pandev-Sanabria e il neo-acquisto Perin subito titolare (Radu out); 4-2-3-1 per i neroverdi, che schierano l'inedito terzetto di Boga-Duncan-Traorè alle spalle di bomber Caputo.

Queste le scelte, nel dettaglio, dei due allenatori:

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Pandev, Sanabria. All.: Nicola.



(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Traorè, Duncan, Boga; Caputo. All.: De Zerbi.