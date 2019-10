Genoa, spuntano i nomi di Guidolin e Thiago Motta per la panchina

© foto di Federico De Luca

La posizione di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa resta sempre precaria e un nuovo passo falso contro il Milan – dell’altro pericolante Marco Giampaolo – e i nomi per la sua successione si susseguono quasi senza tregua. Dopo l’idea Gennaro Gattuso, che però ha declinato, e i nomi di Davide Nicola e Stefano Pioli, che restano i più gettonati, secondo il Corriere dello Sport ci sarebbero altri due candidati alla guida dei liguri.

L’esperto e la new entry - Uno dei nomi è quello di Francesco Guidolin, tecnico navigato con una lunghissima carriera alle spalle e fermo ormai da qualche anno per propria volontà più che per mancanza di offerte. Per lui si tratterebbe di un ritorno anche se nella prima occasione – correva l’anno 2005 – non sedette mai sulla panchina del club in gare ufficiale visto che il club venne retrocesso in Serie C dopo lo scandalo che coinvolse il club ligure in merito alla sfida contro il Venezia in Serie B. L’altro nome porta a un calciatore che ha vestito la maglia rossoblù in anni recenti prima di vincere con Inter e Paris Saint-Germain: si tratta di Thiago Motta che ha intrapreso la carriera da allenatore dopo aver smesso col calcio giocato. Per lui sarebbe la prima panchina in assoluto in carriera.