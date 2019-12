Genoa, T. Motta: "Non meritavamo di perdere ma dobbiamo fare meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Thiago Motta, allenatore del Genoa, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta nel derby contro la Samp: "Oggi è stata una partita complicata, con tanti falli e il gioco fermo troppo spesso. Nessuna squadra meritava di vincere, alla fine abbiamo perso noi".

Come si esce da una situazione del genere?

"Con la convinzione che dobbiamo essere capaci di giocare sempre palla a terra. Anche oggi l'abbiamo fatto in un paio d'occaisoni e abbiamo fatto bene. Non dobbiamo perdere la convinzione in quello che facciamo mettendoci l'aggressività giusta".

Le assenze?

"Avevo pensato a molte soluzioni, poi non voglio alibi. Non ci serve pensare a chi non c'era, chi è andato in campo è stato chi gioca nel modo in cui voglio io. Poi è vero che possiamo e dobbiamo fare molto meglio".

Il gioco espresso?

"Nelle altre partite abbiamo fatto bene le due fasi, oggi offensivamente non siamo andati bene anche se in difesa non abbiamo concesso praticamente nulla. Io però non vedo il calcio in un altro modo: si gioca sempre palla a terra e si difende tutti insieme. Questa è la mia idea di gioco".

La pazienza della società?

"Non è una domanda da fare a me. Io penso solo a fare il mio lavoro al massimo".