Gent, Depoitre sfida la Roma: "Non siamo favoriti ma zero complessi di inferiorità"

L'attaccante del Gent, Laurent Depoitre, ha parlato a Sportmagazine della sfida contro la Roma. "Ricordo quando ci siamo lamentati perché volevamo affrontare avversari di livello. Adesso abbiamo la nostra opportunità con una grande squadra come la Roma. E’ una squadra italiana, e le squadre italiane sono sempre molto forti in teoria -riporta ForzaRoma.info-. Noi abbiamo le nostre possibilità, soprattutto grazie al ritorno in casa. Non siamo favoriti, ma ci faremmo un torto se ci creassimo un complesso di inferiorità. Quando giochi contro una grande questo ti permette di vedere quali sono i tuoi difetti, quindi può essere solo una grande occasione”.