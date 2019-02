Gervinho di tacco, è 3-2: il Parma ci prova. Juventus colpita a freddo

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Sembrava finita, invece no: altro affondo di Kucka sulla corsia di destra, cross di prima intenzione dello slovacco e meraviglioso tacco di Gervinho, che taglia sul primo palo, approfitta di una deviazione di Rugani e fa 3-2. Il Parma ci crede e, come spesso gli capita, approfitta di ogni occasione o quasi. Juventus colpita a freddo, ora venti minuti di sofferenza contro una squadra che non vuole mollare.