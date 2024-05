Ufficiale Tevez si dimette dall'Independiente. L'ex attaccante non sarà più l'allenatore del club

vedi letture

Carlos Tevez non sarà più l'allenatore dell'Independiente. L'attaccante ex Juventus ha comunicato al presidente del club che lascerà la squadra dopo la prossima partita. Tevez - che nello scorso mese era stato ricoverato per un malore - era arrivato all'Independiente nell'agosto del 2023 salvando il club che era a un passo dalla retrocessione.

Questo il comunicato ufficiale del club: "Carlos Tévez ha informato il presidente del Club, Néstor Grinderti, in rappresentanza del Consiglio Direttivo, di aver preso la decisione di non continuare ad allenare la squadra dopo la partita che giocheremo domani contro il Platense. Da parte dell'Istituzione, vogliamo sottolineare l'impegno e la professionalità dello staff tecnico uscente, che con coraggio si è fatto carico di un momento sportivo complesso e ci ha condotto verso un percorso di nuovi obiettivi che cercheremo di raggiungere nel breve periodo. Allo stesso tempo, vogliamo sottolineare la generosità del nostro coordinatore giovanile, Hugo Tocalli, che sarà alla guida della prima squadra fino alla nomina del nuovo staff tecnico".