© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della sua intervista ai microfoni di TMW, il laterale del Genoa Paolo Ghiglione parlato così del momento della squadra ma anche dei messaggi che gli arrivano in ottica Fantacalcio: "Ho visto il calendario, abbiamo dieci partite in casa. Devono essere il punto di forza del nostro girone di ritorno. Vincere in casa, con la forza con i nostri tifosi, ti dà una spinta in più per la salvezza. Allo stesso tempo però servono anche successi in trasferta, dove non abbiamo mai vinto. Messaggi dai fantallenatori? Anche io, cone Schone, ricevo tanti messaggi per il fantacalcio e consiglio di schierarmi, visto che sono un difensore (sorride ndr)".