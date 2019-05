Ghoulam accorcia le distanze: Bologna-Napoli 2-1 al 56'

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli riapre la gara dello stadio Dall'Ara contro il Bologna. L'esterno algerino ha segnato al 56', sfruttando al meglio un bel lancio di Fabian Ruiz. Inizialmente l'arbitro Di Paolo non aveva convalidato la rete per offside dell'esterno algerino, il VAR ha invece assegnato il gol agli azzurri. Ora il risultato è sul 2-1 per il Bologna.