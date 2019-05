© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Giampolo, tecnico della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club. Tra i tanti temi trattati spazio anche a Maurizio Sarri: "Al Chelsea ha avuto meno tempo per la sua decisione di calcio. Il Napoli disegnava arte, era una squadra bellissima. Ha vinto tanto, peccato non aver visto quella squadra alzare un trofeo. Quella poesia lì avrebbe meritato il successo. Al Chelsea non è riuscito ad imporsi in maniera determinante, ma ha bisogno di più tempo per costruire la mentalità. È un calcio completo nelle due fasi sapevano, tutti sanno cosa fare con la palla. Serve una squadra di talento per giocare quel calcio lì. Anche i calciatori normali sono riusciti a valorizzarsi nel collettivo, la forza di Sarri è stata questa".