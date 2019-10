© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"La squadra ha ampi margini di miglioramento, soprattutto dal punto di vista mentale". Alla vigilia della sfida contro il Genoa, che potrebbe decidere anche il suo futuro, l'allenatore del Milan Marco Giampaolo s'è così espresso sulle parole di Giovanni Galeone, suo maestro che ha parlato di un Milan non all'altezza delle prime sette posizioni. "Dopo quattro sconfitte in sei partite è normale che sia tutto nero. Anche in questo caso bisogna avere equilibrio, non credo sia il momento di dare giudizi definitivi".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Marco Giampaolo