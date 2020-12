Giudice Sportivo, nessuna stangata a Insigne: 1 turno di stop e multa per il capitano del Napoli

Nessuna stangata per il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Espulso durante l'ultima sfida contro l'Inter per aver mandato a quel paese l'arbitro Massa in occasione del rigore concesso ai nerazzurri, l'attaccante partenopeo è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con un solo turno di squalifica: "Per avere, al 26° del secondo tempo, con gestualità plateale rivolto al Direttore di gara espressioni irrispettose".

Per Insigne, che salterà quindi solo il match contro la Lazio, anche 10mila euro di multa.