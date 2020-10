Gli italiani in Nations League: Freuler segna e fa assist contro Gosens. 90' per Ricardo Rodriguez

57 minuti in campo con ammonizione per Robin Gosens da una parte, 85 con gol e assist per Remo Freuler dall'altra: il rocambolesco 3-3 di Nations League tra Germania e Svizzera ha visto titolari e diversamente protagonisti il laterale e il centrocampista dell'Atalanta, avversari per una notte a Colonia. Tra gli altri italiani in campo, ha giocato 90 minuti il terzino sinistro del Torino Ricardo Rodriguez, leader della rappresentativa elvetica.