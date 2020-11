Godin e Nandez positivi, Di Francesco: "In Uruguay poca attenzione, è il difetto delle nazionali"

Il Cagliari attende lo Spezia alla Sardegna Arena, in un match che andrà in scena domani e che non vedrà tra i protagonisti gli uruguagi Diego Godin e Nahitan Nandez e l'argentino Giovanni Simeone, tutt'e tre positivi al coronavirus. Dei primi due, in riferimento al Covid-19, ha parlato Eusebio Di Francesco oggi in conferenza stampa: “Da quando è arrivato è andato anche in Nazionale e l’ho perso per molto, ha mostrato molta disponibilità e voglia di fare, è molto curioso. Peccato per la Nazionale e il Covid che non ci hanno permesso di continuare col suo processo di crescita. Penso che nell’Uruguay ci sia stata poca attenzione forse. Penso che sia il difetto maggiore delle nazionali, è il pensiero più grande che abbiamo: mi auguro che i tamponi di stasera siano tutti negativi, la viviamo con grande attenzione. Modifica il modo di pensare e la tattica, una cosa che impedisce di dare anche continuità al tuo percorso".

