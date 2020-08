Godin: "Ho giocato 20 anni in un modo, non è stato facile rispondere alle richieste di Conte"

Il centrale nerazzurro Diego Godin ha commentato così ai canali ufficiali del club la vittoria ottenuta contro il Bayer Leverkusen ai quarti di finale di Europa League: "Penso che sia stata una partita che abbiamo vinto meritatamente - ha detto l'uruguaiano a Inter Tv -, soffrendo poco. Non ricordo tante azioni chiare del Bayer, abbiamo tenuto la gara sotto controllo facendo tante cose buone e avendo tante occasioni per chiudere. Poi loro hanno reagito ma senza giocate pericolose. Abbiamo vinto, questo è l'importante. L'Inter dopo 10 anni è in una semifinale europea, siamo contenti. Vedremo domani contro chi, ma ora godiamoci questa situazione importante per tutta la famiglia interista".

Sette rimpalli prima del gol di Havertz.

"Se il calcio fosse matematica sarebbe più facile, però è così... A volte arrivano certe giocate, dobbiamo migliorare sotto certi aspetti ma oggi abbiamo fatto un'ottima partita. Non abbiamo mai rinunciato a giocare, sapevamo che giocavano molto sul possesso palla e non glielo abbiamo concesso".

Lei e De Vrij non avete concesso nulla, segno di una grande condizione fisica.

"La mia forma è cambiata tanto. Non è stato facile cambiare per me dopo 20 anni in cui ho giocato in una certa maniera e capire le richieste del mister. Anche fisicamente oggi è diverso da come giocavo prima, ho dovuto fare tanta fatica per rispondere alle richieste del mister. Ma oggi mi sento bene, aiuto la squadra con l'esperienza che uso in determinate situazioni".