Il gol di McKennie e la prima volta di Douglas Luiz: la Juventus si riscatta e vince 2-0 a Lecce

La Juventus reagisce dopo il pesante 3-0 incassato in casa contro la Lazio e passa 2-0 sul campo del Lecce. I bianconeri prendono progressivamente il controllo della gara e la indirizzano già nel primo tempo, con McKennie che sblocca al 29' e Douglas Luiz che firma il raddoppio al 41'. Nella ripresa la squadra di Eusebio Di Francesco prova ad aumentare la pressione, ma senza riuscire realmente a riaprire la sfida. La formazione di Luciano Spalletti gestisce così il doppio vantaggio fino al triplice fischio e sale a 14 punti, raggiungendo il sesto posto in classifica. Per il Lecce arriva invece la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate: i salentini restano al dodicesimo posto, mantenendo comunque cinque lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

McKennie sblocca, Douglas Luiz trascina la Juventus

Il Lecce prova subito a mettere pressione alla Juventus e al 2' N'Dri crea qualche problema a Vicario, ma con il passare dei minuti sono i bianconeri a prendere in mano il possesso. McKennie al 6' mette un pallone pericoloso sul secondo palo, poi Cambiaso e Kalulu provano ripetutamente a sfondare sulle corsie. I padroni di casa rispondono con Fatah, che al 25' rientra verso il centro senza però trovare lo specchio. La gara cambia al 29': Maleh ferma fallosamente Douglas Luiz e, sulla conseguente punizione battuta proprio dal brasiliano, Weston McKennie sbuca alle spalle della difesa e anticipa Falcone per lo 0-1. La Juventus insiste: Kolo Muani manda a lato dopo una bella verticalizzazione di Douglas Luiz, che al 41' si mette in proprio. Servito da Gatti, il centrocampista prende la mira da fuori area e batte Falcone con il destro, mandando Spalletti negli spogliatoi sullo 0-2.

Il Lecce prova a reagire, Vicario conserva il 2-0

Di Francesco cambia subito nella ripresa inserendo Siebert e Monteiro e il Lecce prova ad alzare il ritmo. Dopo una conclusione alta di Cambiaso, Maleh viene murato da Gatti al 49', mentre Gaspar sul successivo corner trova soltanto un debole colpo di testa bloccato da Vicario. Il portiere bianconero rischia poco dopo con un rinvio impreciso, ma il tentativo di Monteiro viene respinto. I salentini perdono anche Tiago Gabriel per un problema muscolare e continuano a cercare il gol con Geubbels, Esteban e N'Dri, senza però impensierire seriamente Vicario. Spalletti inserisce Cabal e Boga per Cambiaso e Kolo Muani, poi concede spazio anche a Sarr nel finale. Proprio Cabal sfiora il tris all'89', calciando sopra la traversa dopo un'incursione offensiva. Nel finale anche l'espulsione di Gaspar in casa Lecce, proprio un secondo prima del triplice fischio. Non cambia più nulla: la Juventus protegge il 2-0 e porta via dal Via del Mare tre punti importanti per ripartire dopo l'ultimo difficile turno di campionato.