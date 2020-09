Golden Boy 2020, la lista si accorcia: 40 nomi in gara, resta in corsa Tonali

Si restringe a 40 nomi la lista di chi punta a essere l'erede di Joao Felix e Mattéo Guendouzi. In giornata, Tuttosport ha ridotto l'elenco dei contendenti per il prossimo Golden Boy, il trofeo organizzato dal quotidiano torinese, giunto alla 18° edizione, che ogni anno premia il miglior calciatore Under 21 (quest'anno i nati a partire dal 1° gennaio 2000) tesserato per un club europeo. La lista sarà alleggerita ogni mese di 20 nomi, fino ad arrivare ai venti finalisti. Il vincitore sarà scelto da una giuria composta da 40 giornalisti specializzati in calcio estero, ma parallelamente sarà eletto anche il Web Golden Boy, ovvero il più votato dai lettori sul web. L'anno scorso, appunto, quest'ultimo riconoscimento andò (a sorpresa) al giovane centrocampista dell'Arsenal, mentre il Golden Boy vero e proprio spettò al portoghese dell'Atlético Madrid, che succedette a Matthijs De Ligt. Per consuetudine, il trionfatore dell'anno precedente non vince l'edizione successiva: quest'anno, data l'età di Joao Felix (classe 1999), il rischio non c'è in ogni caso. Per la vittoria finale, il grande favorito è Erling Braut Haaland, ma attenzione a Jadon Sancho e a Vinicius del Real Madrid. Due gli italiani in gara: Sandro Tonali (peraltro con ottime possibilità di un buon piazzamento) e Marco Carnesecchi diversi i giocatori stranieri militanti nel nostro campionato: su tutti, Dejan Kulusevski della Juventus. Di seguito la lista, con gli approfondimenti di TMW (grazie alle rubriche Il talento del giorno e La Giovane Italia) dedicati ad alcuni dei giovani campioni in gara.

Marley AKÉ, OLYMPIQUE MARSIGLIA, Béziers (Fra), 5 gennaio 2001, franco-ivoriano, attaccante.

Adil AOUCHICHE, PARIS SAINT-GERMAIN, Le Blanc-Mesnil (Fra), 15 luglio 2002, franco-algerino, centrocampista. Leggi la scheda TMW!

Benoît Mukinayi BADIASHILE, AS MONACO, Limoges (Fra), 26 marzo 2001, franco-congolese, difensore. Leggi la scheda TMW!

Mitchel BAKKER, PARIS SAINT-GERMAIN, Purmerend (Ola), 20 giugno 2000, olandese, difensore.

Myron BOADU, AZ ALKMAAR, Amsterdam (Ola), 14 gennaio 2001, olandese-ghanese, attaccante. Leggi la scheda TMW!

Dennis BORKOWSKI, RB LIPSIA, Riesa (Ger), 26 gennaio 2002, tedesco, attaccante

Eduardo CAMAVINGA, RENNES, Cabinda (Ang), 10 novembre 2002, franco-angolano, centrocampista. Leggi la scheda TMW!

Marco CARNESECCHI, ATALANTA, Rimini (Ita), 1 luglio 2000, italiano, portiere. Leggi la scheda TMW!

Rayan Mathis CHERKI, OLYMPIQUE LIONE, Pusignan (Fra), 17 agosto 2003, franco-algerino, attaccante. Leggi la scheda TMW!

Jonathan Christian DAVID, LILLE, New York (Usa), 14 gennaio 2000, canadese-statunitense, attaccante. Leggi la scheda TMW!

Alphonso Boyle DAVIES, BAYERN, Buduburam (Gha), 2 novembre 2000, canadese-liberiano, attaccante. Leggi la scheda TMW!

Sergiño Gianni DEST, AJAX, Almere (Ola), 3 novembre 2000, olandese-statunitense, difensore. Leggi la scheda TMW!

Sebastiano ESPOSITO, INTER, Castellammare di Stabia (NA, Ita), 2 luglio 2002, italiano, attaccante. Leggi la scheda TMW!

Daniel Soares FÁBIO SILVA, PORTO, Gondomar (Por), 19 luglio 2002, portoghese, attaccante. Leggi la scheda TMW!

Anssumane Vieira FATI, BARCELLONA, Bissau (Gnb), 31 ottobre 2002, ispano-guineense, attaccante. Leggi la scheda TMW!

Philip Walter FODEN, MANCHESTER CITY, Stockport (Ing), 28 maggio 2000, inglese, centrocampista. Leggi la scheda TMW!

Amine Ferid GOUIRI, OLYMPIQUE LIONE, Bourgoin-Jallieu (Fra), 16 febbraio 2000, franco-algerino, attaccante. Leggi la scheda TMW!

Ryan Jiro GRAVENBERCH, AJAX, Amsterdam (Ola), 16 maggio 2002, olandese-surinamese, centrocampista. Leggi la scheda TMW!

Mason Will John GREENWOOD, MANCHESTER UNITED, Wibsey (Bradford, Ing), 1 ottobre 2001, inglese, attaccante. Leggi la scheda TMW!

Erling Braut HÅLAND, BORUSSIA DORTMUND, Leeds (Ing), 21 luglio 2000, anglo-norvegese. Leggi la scheda TMW!

Callum James HUDSON-ODOI, CHELSEA, Wandsworth (Eng), 7 novembre 2000, anglo-ghanese, centrocampista. Leggi la scheda TMW!

Mohamed Amine IHATTAREN, PSV EINDHOVEN, Utrecht (Ola), 12 febbraio 2002, olandese-marocchino, centrocampista. Leggi la scheda TMW!

Ozan Muhammed KABAK, SCHALKE 04, Çankaya/Ankara (Tur), 25 marzo 2000, turco, difensore. Leggi la scheda TMW!

Michal KARBOWNIK, LEGIA, Radom (Pol), 13 marzo 2001, polacco, difensore. Leggi la scheda TMW!

Tanguy-Austin Nianzou KOUASSI, BAYERN, Parigi (Fra), 7 giugno 2002, franco-ivoriano, difensore. Leggi la scheda TMW!

Dejan KULUSEVSKI, PARMA, Stoccolma (Sve), 25 aprile 2000, svedese-macedone, centrocampista.

Silva Santos MARCOS ANTÔNIO, SHAKHTAR DONETSK, Poçoes (BA, Bra), 13 giugno 2000, brasiliano, centrocampista

Euclides Soares RAFAEL CAMACHO, SPORTING LISBONA, Lisbona (Por), 22 maggio 2000, portoghese-angolano, attaccante. Leggi la scheda TMW!

Silva de Goes RODRYGO, REAL MADRID, Osasco (SP, Bra), 9 gennaio 2001, brasiliano, attaccante. Leggi la scheda TMW!

Bukayo SAKA, ARSENAL, Londra (Ing), 5 settembre 2001, anglo-ghanese, centrocampista. Leggi la scheda TMW!

Vladyslav Serhijovyc SUPRJAHA, DYNAMO KIEV, Sarata (Ucr), 15 febbraio 2000, ucraino, attaccante. Leggi la scheda TMW!

Jason Malik SANCHO, BORUSSIA DORTMUND, Londra (Ing), 25 marzo 2000, anglo-guyanese, attaccante. Leggi la scheda TMW!

Dominik SZOBOSZLAI, RED BULL SALISBURGO, Székesfehérvár (Ung), 25 ottobre 2000, ungherese, centrocampista. Leggi la scheda TMW!

Lago Pontes TOMÁS ESTEVES, PORTO, Arco de Valdevez (Por), 3 aprile 2002, portoghese, difensore. Leggi la scheda TMW!

Tomás Franco TAVARES, BENFICA, Peniche (Por), 7 marzo 2001, portoghese-capoverdiano, difensore. Leggi la scheda TMW!

Sandro TONALI, MILAN, Lodi (Ita), 8 maggio 2000, italiano, centrocampista.

Ferrán Garcia TORRES, MANCHESTER CITY, Foios (Spa), 29 febbraio 2000, spagnolo, attaccante. Leggi la scheda TMW!

Christos TZOLIS, PAOK, Salonicco (Gre), 30 gennaio 2002, greco, attaccante

José Paixão de Oliveira VINÍCIUS JÚNIOR, REAL MADRID, São Gonçalo (Bra), 12 luglio 2000, brasiliano, attaccante

Neco Shay WILLIAMS, LIVERPOOL, Wrexham (Gal), 13 aprile 2001, gallese, difensore