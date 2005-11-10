Gonçalo Ramos in versione Romario: col Portogallo è un'altra storia. Amorim prende nota

La Nazionale ha rivitalizzato Gonçalo Ramos. Manca all'appello ancora una partita, ma intanto il centravanti del Milan ha colpito ancora. Siamo a due reti in tre partite in questa finestra internazionale, numeri che danno ragione a Jorge Jesus che per lui ha oscurato niente meno che Cristiano Ronaldo.

Prestazione straripante di Ramos in Danimarca

Quella di Copenaghen è stata una serata magica per Ramos, semplicemente straripante: un palo dopo 12 minuti, un assist per Cancelo e un gran gol dove prima smarca di tacco Bruno Fernandes, poi riceve dallo stesso compagno di squadra e supera con la punta del piede sinistro il portiere danese. Di fatto si è visto tutto il repertorio tecnico del Pistoleiro che ha dimostrato come, in un impianto di gioco collaudato e messo nelle giuste condizioni, può giustificare veramente la spesa di 74 milioni di euro. Un gol "alla Romario" hanno evidenziato in Portogallo, lui a fine gara si è così espresso: "È un tiro che mi piace fare, di solito lo provo in allenamento, i miei compagni lo conoscono già, ed è sempre difficile per i portieri parare quei tiri".

Un gol ogni 93 con la nazionale. Amorim prende appunti

13 reti in 30 partite per il Pistoleiro che viaggia alla media di un gol ogni 93' con la seleçao. "Soprattutto, il nuovo allenatore ci aiuta molto, abbiamo idee più chiare, sappiamo esattamente dove si trova il compagno, sia in difesa che in attacco. E questo lo si sta vedendo". Parole che vanno girate a Ruben Amorim, che in queste prime uscite non è ancora riuscito a valorizzarlo come avrebbe voluto.