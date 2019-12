© foto di www.imagephotoagency.it

Premiato tra i migliori centrocampisti dell'ultimo campionato (con lui Ilicic e Barella), Miralem Pjanic non dimentica i compagni e l'allenatore della passata stagione: "Fa molto piacere, lo devo alla squadra, ad Allegri, spero di non dimenticare qualcuno. Sono contento di essere qui, ma spero di vincere come squadra".