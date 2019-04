Harakiri Milan, come ogni anno si scioglie in Primavera

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Sembra un déjà-vu per i tifosi del Milan. I rossoneri reggono ogni anno fino a marzo/aprile e poi si sciolgono, perdendo di vista l’obiettivo stagionale. Questa volta la squadra è quarta in classifica ma ben presto potrebbe essere agguantata dalle inseguitrici a causa delle due sconfitte di fila e dal pareggio contro l’Udinese. La partita con i friulani doveva essere l’occasione per ripartire, invece è uscito fuori uno spettacolo inguardabile. Lo stesso Gattuso è apparso molto preoccupato di questo trend negativo che sta condizionando la corsa Champions dei rossoneri: “Stiamo giocando col freno a mano tirato, sia a livello tecnico che mentale. Abbiamo sofferto per la prima volta anche dal punto di vista fisico. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica quando abbiamo dato campo agli avversari, sul gol non abbiamo avuto la forza di coprire”, ha spiegato il mister rossonero.

Il Milan rischia di ripetere gli errori di ogni stagione da sette anni a questa parte. Correre per recuperare fino a Primavera, e poi sciogliersi. Gattuso dovrà provare ad arginare questo problema, cercare di rimanere aggrappati alla corsa fino alla fine. Sabato arriverà la Juve e sarà un altro banco di prova complicatissimo, probabilmente senza Lucas Paquetà e Donnarumma, entrambi da valutare dopo l’infortunio subito ieri sera a San Siro. Il brasiliano è uscito in stampelle dallo stadio a causa di una brutta distorsione alla caviglia e oggi effettuerà ulteriori test medici. Difficile il recupero per sabato, punterà a esserci nella gara decisiva contro la Lazio. Per Donnarumma invece un problema al flessore, anche lui sarà valutato. Anche Conti, Suso e Kessie non sono al meglio e proveranno a partire per la trasferta di Torino, a questo punto decisiva per continuare a sperare nel piazzamento Champions.