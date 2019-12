© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Sinceramente sono discorsi che non mi interessano". Kai Havertz, stella del Bayer Leverkusen, chiude così i discorsi relativi al suo futuro. Protagonista in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, il 2000 ha voluto concentrarsi sul campo: "Ci sono ancora tante partite importanti, mi concentro sul Bayer. Giochiamo queste partite, poi vedremo cosa succederà. Ora penso solo alla mia squadra e alla partita di domani. Sono appena rientrato dall'infortunio e voglio far bene in campo".