© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kai Havertz, stella del Bayer Leverkusen, sfiderà domani la Juventus in campo, ma è da tempo sul pensiero (anche) dei bianconeri sul mercato. Nel corso della conferenza stampa odierna, il talentoso classe 2000 ha parlato così della Vecchia Signora: "Io non seguo tutte le partite della Juve, ma mi interessa il calcio internazionale e ovviamente seguo una società così blasonata. Mi piace vedere altre squadre, altri campionati, quindi seguo anche la Juventus, che è una grande squadre con grandissimi giocatori".

Tanti ti seguono, domani è un bel banco di prova.

"Non importa se mi osservano in tanti. Io voglio dare il meglio in campo, sia in Bundesliga che in Champions. Quest'ultima è più speciale, ma sono giovane e non ho fatto ancora tante partite. Voglio dare il meglio domani per aiutare la squadra".