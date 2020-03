Hellas, Borini: "Io e Juric abbiamo la stessa fame, vogliamo terminare un percorso bellissimo"

"Con Juric ci siamo riconosciuti nella stessa fame, nessuno ci ha regalato mai nulla. Per quello mi reputo una persona felice: ho sempre preso io le decisioni senza subirle". Fabio Borini ha spiegato così a La Gazzetta dello Sport la bontà della scelta fatta a gennaio di lasciare il Milan per trasferirsi all'Hellas Verona.

Non è mancata, ovviamente, neanche una battuta sull'allenamento in quarantena e sulla tanto attesa ripresa delle attività per terminare la stagione 2019-2020: "Cerco di sfruttare ogni giorno per aumentare un po’ il carico di lavoro, anche se si va molto a sensazione perché i riscontri clinici sono rinviati. Sarebbe bello che, a condizioni sanitarie sistemate, si possa riprendere il campionato perché vorremmo terminare un percorso bellissimo".