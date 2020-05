Hellas, che mercato sarà? D'Amico: "Possibilità per calciatori che prima erano irraggiungibili"

Che mercato sarà il prossimo? Per l'Hellas Verona, così come per tante altre società, la situazione è cambiata dopo l'emergenza-Coronavirus. Tony D'Amico, direttore sportivo scaligero, ne ha parlato nel corso della sua intervista a Sky Sport.

Pensate a formule diverse per le operazioni in questo periodo di difficoltà?

"Affronteremo un mercato diverso, fatto di scambi e prestiti. Ogni società avrà delle esigenze diverse e anche in base a queste ci si muoverà, in maniera diversa l'una dall'altra".

Non è più complicato lavorare con gli scambi?

"Noi quest'anno abbiamo tanti giocatori in prestito per esigenze societarie, quindi non credo che ci possa cambiare tanto. E' un mercato globale, ci sono molti giocatori e bisogna avere la bravura e la fortuna di scegliere quelli migliori per il gioco della squadra. Così, però, possiamo immaginare di arrivare a qualche giocatore che fino all'anno scorso per noi era irraggiungibile. Ci sarà un gioco al ribasso, ma può darsi che il valore dimezzato dei cartellini permetta a società come le nostre di raggiungere determinati calciatori. La problematica più vicina ai club è che noi abbiamo già dei contratti in essere e quelli rimangono, mentre i ricavi andranno via. Il prossimo mercato sarà imprevedibile".