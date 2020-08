Henry e l'invito a Mbappe e Neymar: "È tempo di portarla a casa per il calcio francese"

Monumento vivente del calcio francese, l'ex attaccante ed oggi allenatore Thierry Henry lancia via social il suo personale augurio per un successo del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League di questa sera, dedicando in particolare i suoi pensieri agli assi principali, Mbappe e Neymar. Nella didascalia di una foto che li ritrae assieme in maglia PSG, il tweet: "Il tempo è ora ragazzi, portatela indietro per il calcio francese".