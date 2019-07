Higuain e il futuro: spunta con forza l'ipotesi Atletico Madrid

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Gonzalo Higuain. Il fratello e agente del Pipita ha twittato ieri: "in Italia giocherà solo nella Juventus, ha due anni di contratto e saranno rispettati". Così vengono alimentate le voci e i rumors all'estero e dall'Argentina sono certi che per Higuain possa esserci un futuro all'Atletico Madrid. Simeone è da sempre un suo estimatore, per il Pipita si tratterebbe di un ritorno nella capitale iberica dopo la lunga esperienza al Real.