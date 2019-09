Higuain non cambia idea: "Addio all'Argentina per concentrarmi su altro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A marzo, Gonzalo Higuain ha detto addio all'Argentina. Una scelta sulla quale il Pipita della Juventus non pare intenzionato a fare marcia indietro. Ne ha parlato a FOX Sports: "Voglio essere sincero, per me la nazionale è una cosa importantissima, ho vissuto momenti belli e brutti. Però bisogna cercare sempre il lato positivo delle cose, ho preso questa decisione per varie ragioni".

Se ci fosse stato il VAR nella finale con la Germania, sarebbe cambiato tutto.

"Non si può guardare al passato. Chiaramente sarebbe stato diverso, però bisogna guardare avanti".

Come hanno vissuto i social il tuo addio all'Argentina?

"La maggior parte sono stati messaggi di ringraziamento per quanto fatto con la Nazionale. Ho giocato tanti anni con l'Argentina, ho sempre giocato col massimo della voglia: può andare bene o male, ma siamo umani e non robot, come pensano tanti. A parte questo, io sono contento. Ho una figlia bellissima, che mi dà felicità tutti i giorni, una famiglia che mi aiuta. Chiudere con la nazionale mi lascia la possibilità di essere tranquillo, pensare ad altre cose. La verità è che non so tirare un bilancio: ho cercato di dare il massimo, non abbiamo magari ottenuto quel che avremmo voluto ma saluto a testa alta".